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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : اعادة فتح مطار صنعاء الدولي ابتدأ من اليوم السبت (تفاصيل)

نفي مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح مطار صنعاء امام الرحلات التجارية ليس فيه تاكيد رسمي بذلك.

ونفى الشايف اخبار فتح المطار السبت أمام الرحلات التجارية مؤكدا بأنه لا يوجد تأكيد رسمي بذلك.

جديد اب برس :

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واضاف في تغريده له على تويتر بالقول ” نحن متفائلون بأن المطار سوف يفتح قريبا ان شاء الله ” .

وكانت قد تداولت اخبار كشفت عن تفاهمات بين الحوثيين والامم المتحدة بشأن اعادة فتح مطار صنعاء , لاستئناف الرحلات الانسانية ومن ثم التجارية لتخفيف المعاناة في إطار إجراءات بناء الثقة بين الحوثيين والتحالف دعما للتهدئة وجهود احلال السلام .

وتوقعت المصادر قرب استئناف مطار صنعاء الدولي رحلاته المدنية من وإلى مطار صنعاء الدولي . كما بدأت مؤخرا عملية ترميم وتحديث واسعة في مطار صنعاء الدولي تمهيدا لاستقبال الرحلات المدنية.

وشملت العملية ترميم صالات الوصول والمغادرة ومرسى المطار والمدرج الرئيسي لهبوط الطائرات والأجهزة الملاحية التي تم تحديثها في المراقبة الجوية.

يذكر ان مطار صنعاء متوقف منذ 3 سنوات في حين يتم السماح لدخول طائرات المنظمات الانسانية بواقع 3 رحلات يوميا وفق المسؤولين في صنعاء .

واتفقت صنعاء مع الامم المتحدة لفتح المطار امام الحالات المرضية الحرجة لكن الاتفاق أرجئ اكثر من مرة .