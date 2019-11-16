- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تنظم العرس الجماعي الخامس لـ 200 عريس وعروس في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365
نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العرس الجماعي الخامس في الساحل الغربي، وضمّ العرس الجماعي الخامس 200 عريس وعروس في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي لليمن, وذلك بمكرمة من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .
وأقيم العرس الجماعي بحضور محمد الجنيبي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي ، وعدد من مسؤولي السلطة المحلية والشخصيات الإجتماعية ولفيف من أهالي العرسان وجمع من المواطنين .
ويأتي تنظيم هذا العرس الجماعي في إطار الجهود الإنسانية الواسعة والمختلفة التي تبذلها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف المناطق المحررة باليمن .
وتسعى هيئة الهلال لدعم ومساعدة الشباب اليمني في الحصول على حياة آمنة مستقرة، ولتعزيز النسيج الإجتماعي بين أفراد المجتمع ونشر السعادة في أوساط المجتمع .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تنظم العرس الجماعي الخامس لـ 200 عريس وعروس في الساحل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.