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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خاص.. "قباطي" يكشف أثر اتفاق الرياض على السياحة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
أكد وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة ، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، بأن اتفاق الرياض بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والشرعية اليمنية هو مدخل لإصلاح الشأن في المناطق المحررة بشكل كامل.
وأضاف "قباطي" في حوار خاصة لــ "الخليج 365"، حول أثر اتفاق الرياض على السياحة، بأن الاتفاق هو نوع من إعادة تعزيز القدرة على الفعل من قبل القوي المناهضة للإنقلابيين.
وقال بأن اتفاق الرياض سيكون له انعكاس ايجابي على مختلف الجوانب ومؤسسات الدولة ومنها قطاع السياحة.
وكشف بأننا نطلع لتوسع نشاط السياحة، ومنها رحلات الطيران بمختلف المطارات في اليمن.
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