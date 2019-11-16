وزير الدفاع يشدد على كافة الوحدات العسكرية أهمية التزام الجاهزية واليقظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

شدّد وزير الدفاع، الفرق الركن، محمد علي المقدشي، على أهمية التزام الجاهزية واليقظة في جميع الوحدات والمواقع، والتحلي بالانضباط والعزيمة والثبات في تنفيذ المهام الموكلة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لدعم وخدمة الأبطال الميامين الذين يرابطون في مواقع الشرف والفداء ويسطرون ملاحم البطولات التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت، إجتماعاً عسكرياً للقيادات العسكرية للاطّلاع على المستجدات وسير العمليات الميدانية، ضم رئيس العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، ورئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخُبّي .

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وقال وزير الدفاع إن المسئولية الدستورية والوطنية في هذه المرحلة المفصلية تفرض على الجميع القيام بواجباته وبذل المزيد من التضحيات الغالية التي تهون في خدمة الوطن، والعمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات التي لا يمكن أن تقف حجر عثرة في طريق الكفاح الوطني.

وحثّ الفريق المقدشي على أهمية تعزيز ما تحقق من مكتسبات في عملية تحرير واستعادة الوطن والمضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من ترابه، ومضاعفة جهود إعادة بناء القوات المسلحة وفق أسس متينة صحيحة بما يجعل منها مؤسسة وطنية لحماية الوطن والحفاظ على الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، كون المؤسسة العسكرية هي الدعامة الصلبة للمشروع الوطني ومن يقع عليها الرهان في تحقيق وحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومن يقع عليها مسئولية مواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية؛ ووقفتهم الشجاعة لمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة.