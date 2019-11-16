شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير السياحة يكشف لــ "الخليج 365" الأوضاع في عدن ويشبهها بــ "طائر الفينيق" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، نائب رئيس المنظمة العربية للسياحة ، ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية الأوضاع في مدينة عدن.

وأكد "قباطي" في حوار خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه يحذ في النفس الوضع الحالي الذي تعيشه مدينة عدن، بحكمها كانت حاضرة مدن الجزيرة العربية. Advertisements وأضاف بأن عدن مدينة تعزت فيها كل قيم المجتمع المدني، وترسخت فيها حكم القانون، ودولة النظام والقانون، مؤكداً بأن دخول المليشيات الإنقلابية ضاع كل هذه الجوانب، ودمرت المدينة. وشبة الوزير قباطي عدن بالطائر طائر الفينيق والذي يعود مرة آخري من وسط الرماد.

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