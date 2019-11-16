شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يكشف أكبر فضيحة عن الجنرال الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 قال الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، إنه تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل تتحدث عن فساد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، ووزير دفاع بالحكومة الشرعية محمد المقدشي.

وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "تم تداول مقطع فيديو يتحدث من خلاله عن فساد الشرعية اليمنية وكيف تنهب أموال وتختلسها! من الدعم السعودي للشعب اليمني: الإخواني محسن الأحمر مرتب شهري 35 مليون". وتابع: "يليه المقدشي والعصابات الأخرى بينما تلك المساعدات موجهة لألاف الجنود التابعين للشرعية في مأرب! أرجو أن لا يكون ذلك صحيحًا".

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