مصدر حكومي يوضح أسباب تأجيل عودة الحكومة إلى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال مصدر حكومي، لـ(الخليج 365) أن أسباب تأجيل عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، والتي كانت مقررة اليوم، تعود إلى عدم إستكمال الترتيبات الأمنية والعسكرية التي يقوم بها التحالف العربي في المدينة .



وأوضح المصدر، أن الإشتباكات المحدودة التي شهدها ميناء الإصطياد السمكي في مديرية المعلا اليوم السبت، هي أحد أسباب تأجيل عودة الحكومة .. مشيراً إلى أن التحالف العربي أبلغ الحكومة بتاجيل عودتها مؤقتاً إلى حين إستكمال الترتيبات الأمنية بشكل كامل .

وبحسب المصدر، فإن من الترتيبات الأمنية التي يعتزم التحالف العربي تنفيذها، هي إستكمال إعادة الإنتشار في المرافق والمؤسسات الحيوية وتسليم حماية قصر المعاشيق للواء الأول حماية رئاسية، وتمكين قوة حماية المنشأت من تأمين مقر الحكومة والمقرات الرسمية للدولة .

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والغيت الرحلة الخاصة بعودة رئيس الحكومة معين عبدالملك ووفد وزاري، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن .

وبحسب مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية، فأنه تم إبلاغ الشركة، اليوم، بإلغاء الرحلة وتأجيلها حتى إشعار آخر .. مشيرة إلى أن الرحلة كان من المقرر وصولها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت إلى عدن، وعلى متنها 25 شخصًا قادمة من الرياض .

وكان الوفد الوزاري كان ينتظر اليوم الإقلاع في ذات الرحلة الخاصة، إلا أنه تم إشعاره بتأجيل الرحلة إلى إشعار آخر لم يحدد بعد.