- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. وقفة إحتجاجية تطالب بوقف نهب الأراضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365
نفذت العشرات من أهالي مدينة عدن، اليوم السبت، وقفة إحتجاجية في مديرية صيرة، للمطالبة بوقف نهب الأراضي والبسط على المواقع التاريخية والأثرية .
وعبر المتظاهرون عن رفضهم للإعتداءات التي تعرضت لها منارة عدن التاريخية وساعة ليتل بن في التواهي والمتحف الحربي .. مؤكدين أن هذه الإعتداءات شوه الصورة الحضارية والتاريخية لمدينة عدن .
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت بساحة منارة عدن باعمال البسط هذه وقالوا أنها مرفوضة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى تحرك عاجل وسريع لمواجهة اعمال البسط هذه .
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. وقفة إحتجاجية تطالب بوقف نهب الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.