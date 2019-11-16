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عدن .. وقفة إحتجاجية تطالب بوقف نهب الأراضي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

عدن .. وقفة إحتجاجية تطالب بوقف نهب الأراضي

الخليج 365

نفذت العشرات من أهالي مدينة عدن، اليوم السبت، وقفة إحتجاجية في مديرية صيرة، للمطالبة بوقف نهب الأراضي والبسط على المواقع التاريخية والأثرية .

 

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وعبر المتظاهرون عن رفضهم للإعتداءات التي تعرضت لها منارة عدن التاريخية وساعة ليتل بن في التواهي والمتحف الحربي .. مؤكدين أن هذه الإعتداءات شوه الصورة الحضارية والتاريخية لمدينة عدن .

 

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت بساحة منارة عدن باعمال البسط هذه وقالوا أنها مرفوضة.

 

ودعا المشاركون في الوقفة إلى تحرك عاجل وسريع لمواجهة اعمال البسط هذه .

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