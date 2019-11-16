عدن .. تدشين حملة التوعية بمخاطر الالغام ومخلفات الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

دشن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الخدمات الشاملة بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، حملة توعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب من القنابل والقذائف القابلة للانفجار، بدعم من منظمة اليونيسيف.



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وتهدف الحملة التي تستمر 40 يوماً ويشارك فيها اكثر 80 متطوعاً ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني بعدن موزعين على تسع فرق ميدانية ، الى تعريف الفئات المستهدفة وتثقيفهم بانواع الألغام ومخاطرها وكيفية التعامل معها والابتعاد عنها وعدم لمسها أو العبث بها او الاقتراب منها للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

كما تتضمن الحملة التي تستهدف اكثر من 68 الف من المواطنين والنازحين وطلاب المدارس من عموم مديريات عدن، توزيع بروشورات وملصقات توعوية حول التعامل مع الألغام في المدارس وكذلك إقامة انشطة متنوعة بما يحقق أهداف الغايات المنشودة من الحملة.

وخلال التدشين وشدد كل من مدير عام الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام وادي، ونائب مدير المركز الوطني للالغام عبدالقوي محمد، والمنسق العام للبرنامج الوطني لتعامل مع الالغام الدكتور علي صالح الشاعري، على أهمية هذه الحملة لنقل الرسالة التوعوية بمخاطر الالغام والمقدوفات من خلال اتباع الاساليب الحديثة لإيصال المعلومة والتوضيح لها بما يخدم الاهداف المرجوة من الحملة ورسالة البرنامج منهم لجميع الفئات المستهدفه بالمجتمع.