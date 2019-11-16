شكرا لقرائتكم خبر عن الجدول الكامل لمباريات خليجي 24 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24، اليوم الجمعة، جدول مباريات البطولة، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية بين قطر والعراق، في 26 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، ثم لقاء الإمارات مع اليمن، في نفس اليوم.

ويلعب في اليوم التالي منتخب عمان مع البحرين، ثم السعودية مع الكويت، والمباراتان على ملعب عبد الله بن خليفة، في إطار المجموعة الثانية.

جديد اب برس :

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وتقام مباريات الجولة الثانية، يوم 29 نوفمبر/تشرين ثان، حيث تلعب الإمارات مع العراق، ثم اليمن مع قطر.

وفي المجموعة الثانية، تلتقي الكويت مع عمان، ثم البحرين مع السعودية، يوم 30 نوفمبر/تشرين ثان.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، يوم 2 ديسمبر/كانون أول، حيث تتواجه قطر مع الإمارات، والكويت مع البحرين، على ملعب خليفة الدولي، ثم اليمن مع العراق وعمان مع السعودية، على ملعب عبد الله بن خليفة.

وتقام مباريات أول جولتين من المجموعة الأولى، على ملعب خليفة الدولي، فيما تلعب أول جولتين من المجموعة الثانية، على ملعب عبد الله بن خليفة.