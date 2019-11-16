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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : اعلان حالة الطوارئ وبلاغ عاجل من وسط العاصمة صنعاء (تفاصيل عاجلة)

هدد قياديان حوثيان ، ظهر اليوم ، رئيس وأمين عام جامعة آزال بالعاصمة صنعاء، بالحبس والنفي الى خارج اليمن، أمام عدد من موظفي وطلاب الجامعة.

وقال المحامي والمستشار القانوني المعروف الدكتور عبدالله سلطان شداد، في منشور رصده " المنارة نت " قبل قليل على صفحته بموقع فيسبوك، تحت عنوان " بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية ، أن "الدكتور عادل المتوكل مندوب اللواء صالح مسفر الشاعر، بجامعة ازال ، وابراهيم العميسي المراجع المالي المعين من اللواء صالح مسفر الشاعر ، هددا رئيس الجامعة والأمين العام بالحبس امام الطلاب والموظفين ونفيهما من اليمن الى السعودية".

وأشار إلى أن هذا التهديد جاء تدشيناً منهما اليوم، لتهديدات وممارسات مماثلة، بعد الحركة القضائية التي أجراها الحوثيون لبعض المحاكم ومنها تغيير رئيس المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة صنعاء ".

وأكد المحامي شداد بأن هذا التهديد، يعد سابقة خطيرة في ظل التشظي الذي يمر به الوطن، ويتعارض مع التوجه نحو المصالحة الوطنية التي يدعو لها فريق المصالحة المعين من المجلس السياسي (الحوثي) وما يدعون اليه الى تقارب وتفاهم ".

وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالله سلطان شداد، أن المتوكل والعميسي هددا بأن ما يتخذ من اجراءات قانونية من قبله، لن ينفع الجامعة ولم ينفع رئيس الجامعة والموظفين.

ولفت المستشار القانوني شداد إلى أن التهديد بسجن ونفي رئيس وأمين عام جامعة آزال يأتي عقب خلاف قضائي وقانوني منظور أمام المحكمة الجزائية منذ عام ٢٠١٨م في محاولة للسيطرة على الجامعة تحت ذريعة ملكيتها لأحد البرلمانيين المقيمين خارج اليمن وعلى الرغم انها جامعة مملوكة العيد لـ (١٨) من الاكاديميين ورجال الأعمال، يقيم غالبيتهم في العاصمة صنعاء والبقية منهم يقيمون في محافظات اخرى.

جديد اب برس :

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