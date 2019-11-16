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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : وكالة عالمية تكشف تفاصيل مكالمة سرية بين بن سلمان والمشاط وبنود المفاوضات الجارية

قال قيادي في مليشيا الحوثي رفيع المستوى، إن الرياض بدأت بالتواصل مع الجماعة عقب حادثة استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية بالمملكة. وأوضح المسؤول، في تصريحات مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "الاتصالات كانت تسير وفق أعلى مستوى، وبينها اتصال هاتفي بين الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يدير مناطق سيطرة المليشيا مهدي المشاط، لبحث التهدئة ووقف إطلاق النار على الحدود". جديد اب برس : Advertisements ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ وأضاف أن "الاتصالات تجرى بين الطرفين منذ أكثر من شهر، وتوجد لجنتان عسكرية وسياسية، تبحث الأولى الوقف الشامل لإطلاق النار بين الجانبين ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء، بينما ترتب الأخرى لوضع سياسي جديد". متابعا، أن "من بين الملفات السياسية المطروحة، طي صفحة الرئيس هادي، والترتيب لتسوية سياسية شاملة"

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