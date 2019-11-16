شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : خلاف كبير بين الاحمر والعليمي يتحول الى عراك عنيف وهذه الشخصية هي الضحية (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : خلاف كبير بين الاحمر والعليمي يتحول الى عراك عنيف وهذه الشخصية هي الضحية (تفاصيل)

قالت صحيفة يومية أن خلافاً كبيراً نشب نهاية الأسبوع الماضي بين نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر، ومستشار رئيس الجمهورية اللواء د. رشاد العليمي، كاد يتحول إلى عراك. ونقلت صحيفة الايام الصادرة من عدن عن مصادر في رئاسة الجمهورية، فإن الخلاف كان حول أموال ميزانية لجنة صياغة اتفاق الرياض. وفي سياق اخر ذكرت الصحيفة عن تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن إبقاء د. معين عبدالملك رئيساً للحكومة المنتظر تشكليها مناصفة بين الشمال والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض.

ونقلت يوم أمس صحف اجنبية عن مصادر سياسية مطلعة أن خلافات داخل الشرعية تقف وراء تأخير عودة عبدالملك إلى عدن، منها تباينات حول تسمية رئيس الحكومة الجديدة.

جديد اب برس :

Advertisements

​

​

​

​

​

​

​

وأكدت صحيفة "العرب" أن الرئيس هادى اعترض على بقاء معين عبدالملك في منصبه، فيما رفض المجلس الانتقالي الجنوبي تعيين سالم الخنبشي.