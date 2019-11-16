قوات حماية المنشأت تتسلم مهام حماية ميناء الإصطياد في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365

تسلمت قوات حماية المنشأت اليوم السبت، مهام تأمين وحماية ميناء الإصطياد السمكي في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد إشتباكات محدودة مع الحراسات السابقة .



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وذكرت مصادر محلية، أن قوات حماية المنشأت وبإشراف مباشر من القوات السعودية إنتشرت اليوم في ميناء الإصطياد بالمعلا، قبل أن تحصل مشادات مع قوات الحماية السابقة التابعة لأمن عدن والتي رفضت في ابداية تسليم المنشأة .

وأضافت المصادر، أنه بعد إشتباكات محدودة تم تسليم المنشأة لقوات حماية المنشأت التي وعدت بإستيعاب الحراسة المتواجدة حالياً ضمن القوات وتوزيعها على مناطق أخرى .

تجدر الإشارة إلى أن التحالف العربي قام بتدريب أكثر من 1000 جندي من قوات "أمن المنشآت" لتأمين وحماية المؤسسات الحيوية وبعض الوزارات في العاصمة عدن .