شاهد.. البحسني يتفقد سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل شوارع المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم السبت، سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل الشوارع الرئيسة للمدينة .

واستمع المحافظ من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق د. محمد سالم باخلعة إلى سير العمل في إعادة تأهيل خط الديس - خلف بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ، وكذا مشروع طريق الجسر الصيني - امبيخة بتمويل من البنك الدولي . Advertisements ووجه المحافظ بالاهتمام بجودة العمل بموجب المواصفات الفنية وسرعة الإنجاز ، والانتقال لإعادة تأهيل شوارع منطقة الشرج والطرقات المتضررة في مدينة المكلا . وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بإعادة تأهيل شبكة الطرق والجسور في المحافظة ، والتي ستشهد تحديثاً في بنيتها التحتية خلال هذا العام والعام القادم .

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