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احباط محاولة تهريب كمية من القات عبر مطار سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

احباط محاولة تهريب كمية من القات عبر مطار سيئون

متابعات_الخليج 365

أحبطت الأجهزة الأمنية في مطار سيئون الدولي بوادي حضرموت، محاولة تهريب كمية من القات عبر رحلة للخطوط الجوية اليمنية إلى جمهورية مصر العربية .

 

وقال مصدر عسكري، أن أفراد حماية صالة المطار من الجهاز الأمني والعسكري القوا القبض على شاب في العقد الثالث من عمره و اثناء عملية تفتيش الأمتعة تم العثور على كمية من شجرة القات.

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وأشاد المصدر بالحس الأمني العالي للافراد الذين شاركوا في كشف عملية التهريب وغيرها من عمليات التهريب السابقة.

 

يذكر أن الأجهزة المكلفة بحماية المطار قد ضبطت الكثير من المخدرات و الممنوعات والأدوية التي يتم تهريبها من والى المطار.

 

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