مسؤولة كندية تعتزم زيارة المنطقة واللقاء بمسؤولين يمنيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تعتزم رئيس الدائرة العامة للشرق الأوسط في الخارجية الكندية السفير سندرا ماكارديل، زيارة المنطقة واللقاء بمسؤولين يمنيين، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وبحث سفير اليمن في كندا جمال عبدالله السلال، اليوم السبت، مع المسؤولة الكندية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات . Advertisements وتطرق اللقاء إلى مناقشة التحضير لزيارتها المرتقبة للمنطقة، ولقاءها بالمسئولين اليمنيين. وأطلع السفير السلال المسؤولة الكندية على أهمية إتفاقية الرياض والذي جرى التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية. من جهتها أكدت السيدة ماكارديل وقوف كندا الى جانب اليمن وتحقيق السلام ودعم الاستقرار والأمن في اليمن وسيادته ووحدة ترابه الوطني .

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