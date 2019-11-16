حصري.. فساد مروع في فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر خاصة، عن الفساد المروع في فرع الهيئة العامة لأسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256من.



وتحدثت المصادر، هم تورط رئيس الهيئة في عملية سطو على 82حالة لمدة عام كامل بلغت قيمتها زهاء 7ملاين ريال ، تم صرفها بالاحتيال على ادارة الهيئة العامة بعدن ، وذلك بموجب كروت جديدة باسماء موظفين داخل الفرع وخارجه في العام 2018.

وفي التفاصيل، احال محافظ محافظة تعز مدير عام فرع الهيئة العامة لاسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية الى الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في وقائع تقول المصادر انها تمثل حالات نصب واحتيال وصرف لمستحقات مالية لاكثر من 80 حالة لدى الفرع بصورة غير قانونية.

وتمت الاحالة منذ مدة الا ان النتائج ماتزال لم ترفع بعد.

وكشف تقرير الشئون المالية بالفرع عن فساد مروع في فرع الهيئة بالمحافظة ،مثل فيه رئيس الهيئة رأس حربة ،والذياكد التقرير المالي تورطه في عملية سطو على 82حالة لمدة عام كامل بلغت قيمتها زهاء 7ملاين ريال ،تم صرفها بالاحتيال على ادارة الهيئة العامة بعدن.

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واوضح التقرير الصادر عن الشئون المالية ان العملية تم فضحها اثناء عملية المراجعة للرديات حيث وجد تلاعب في عملية الصرف لحالات تم توقيفها بداية العام 2013م وتم صرفها بموجب كروت جديدة باسماء موظفين داخل الفرع وخارجه في العام 2018م.

ويتهم المدير العام بصرف 51حالة فئة 4500 لحسابة الشخصي لمدة عام 2018م

و31حالة فئة 6000ريال تم صرفها باسم احد اقاربه.

وبحسب محضر حصلت عليه المصادر، فإن المدير العام كان عضوا في اللجنة التي قامت بايقاف الحالات بداية العام 2013م عندما كان نائبا.

وخلال العام الماضي حصل على قرار تكليف بادارة الفرع عليه علامة استفهام.

وقام اثرها باصدار كروت لتلك الحالات باسم احد الموطفين لديه مخالفة للقانون ومرر عملية الصرف عبر الكريمي لحسابه دون ان يتسلم اي من المستحقين لاي مبلغ.

ودعا الجهاز المركزي للفحص والمتابعة الا انه مايزال بعيد حتى اللحظة في انتظار تقرير الشئون القانونية بالمحافظة على مايبدو.