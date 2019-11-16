أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية يومنا السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

- تصاعد التصفيات البينية في صفوف الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/434671 - العميد دويد: مستشفيات الحديدة وصنعاء وزبيد تستقبل يومياً عشرات الجثث الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/434666 - العقيد البحر: معارك جبهات تعز ضد المليشيا ظلت قائمة لساعات الفجر https://www.elyamnelaraby.com/434658 - 17 حالة وفاة وإصابة بحمى الضنك في المخا بتعز https://www.elyamnelaraby.com/434656/17 - باحث سياسي: اليمن بالنسبة لإيران ورقة رخيصة https://www.elyamnelaraby.com/434652 - صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في الظاهر https://www.elyamnelaraby.com/434650 - مقتل مُسنة برصاص الحوثيين والقوات الحكومية تفشل هجماتهم بتعز https://www.elyamnelaraby.com/434649 - اشتراكي تعز يدعو مناصريه المشاركة في مظاهرات ضد الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/434647 - الكشف عن مخطط حوثي لتفجير الوضع عسكرياً بتعز https://www.elyamnelaraby.com/434641 - حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض الحدودية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/434640 - القوات الحكومية تُجبر المليشيا على التراجع شمال تعز https://www.elyamnelaraby.com/434639 - أنباء عن مصرع وزير الدفاع بحكومة الانقلاب الحوثية متأثرا بجراحه https://www.elyamnelaraby.com/434638 - خروقات حوثية بقصف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434634 - تقصف مساجد ومنازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434633 - إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بتعز https://www.elyamnelaraby.com/434632 - التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/434626 - غلاب: مليشيا الحوثي تنتج مقابر لا دولة https://www.elyamnelaraby.com/434620 - نيران حوثية تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434619 - الحوثيون يصعدون خروقاتهم في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/434618 - جميح يحذر من نهب الآثار وتجريف التعليم من قبل مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/434617

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