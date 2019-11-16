تصاعد التصفيات البينية في صفوف الحوثيين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

عمران - الخليج 365

تصاعدت التصفيات البينية في صفوف الحوثيين وآخرها حادثة شهدتها صنعاء لحوثيين من أبناء عمران.



ورجحت مصادر مطلعة، أن إقدام قيادي حوثي على قتل شقيقه لا يمكن أن تكون عفوية، حيث سبقت قبلها عمليات تصفية بينية في صفوف الحوثيين يستخدمون خلالها الأقرباء في تنفيذ الاغتيالات.

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وفي تفاصيل الحادثة، قالت مصادر محلية ، إن مسؤول التحقيقات في جهاز ما يسمى الأمن الوقائي التابع للحوثيين قتل على يد شقيقه.

وأضافت أن عصام ناصر الطبيب قتل على يد شقيقه الأصغر أثناء تجولهما في العاصمة صنعاء.

وتابعت أن المقتول عصام قام بأخذ شقيقه ليتجولا معاً في صنعاء، وأثناء نزول عصام لشراء حاجياته، باشره شقيقه الأصغر برصاصتين من الخلف فأرداه قتيلاً.