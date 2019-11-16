العميد دويد: مستشفيات الحديدة وصنعاء وزبيد تستقبل يومياً عشرات الجثث الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

ذكر العميد صادق دويد، عضو اللجنة المعنية بإعادة الانتشار في الحديدة، غرب اليمن، أن مستشفيات الحديدة وزبيد والعاصمة صنعاء تستقبل يومياً عشرات الجثث والجرحى من المغرر بهم من عناصر الحوثي الذين يزج بهم لاختراق التهدئة في جبهة الساحل الغربي، ليعيدهم إلى أهاليهم أشلاء.



وحذر العميد صادق دويد من أن ميليشيا الحوثي تدفع بالمغرر بهم من عناصرها إلى الجحيم في الحديدة لاختراق الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وسط تأكيد مصادر عسكرية أن الميليشيا تخطط لتفجير الموقف عسكريًا في طول الساحل الغربي.

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وأضاف: «إذا كانت عصابة الحوثي لا تكترث بأرواح من هم معها، فلماذا يترك الأهالي أبناءهم لهذا المصير المشؤوم».

هذه التطورات تزامنت وتأكيد مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن هناك معلومات استخباراتية، عن مخطط لميليشيا الحوثي لتفجير شامل للأوضاع في الساحل الغربي وجنوب الحديدة ضمن عملية واسعة باستخدام مكثف للطيران المسير.

وحسب المصادر فإن الإفادات والتحذيرات الميدانية إزاء استمرار الميليشيا في حشد المقاتلين والأسلحة في مناطق مختلفة بالحديدة والساحل خلال التصعيد اليومي غير المسبوق في مختلف المواقع وسط وجنوب الحديدة.