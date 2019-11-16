العقيد البحر: معارك جبهات تعز ضد المليشيا ظلت قائمة لساعات الفجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

قال متحدث عسكري بمحافظة تعز، إن جبهات المحافظة شهدت معارك عنيفة واستمرت لساعات الفجر.



حيث تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع وعنيف شنته ميليشيا الانقلاب الحوثية على مواقع الجيش الوطني شرق وشمال شرقي مدينة تعز، فيما نصبت كميناً أفضى إلى مصرع وجرح 14 عنصراً من عناصر الميليشيا.

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ونقلت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" عن العقيد عبدالباسط البحر الناطق الرسمي لمحورتعز قوله إن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على منطقة الصرمين شرق مدينة تعز، إضافة لنصب كمين محكم من قبل قوات اللواء 170 دفاع جوي التابعة للجيش الوطني لعناصرالميليشيا التي حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 9 آخرين من عناصر الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف بأن المعارك ظلت قائمة حتى ساعات الفجر الأولى في الصرمين والتشريفات وعصيفرة والأربعين شرق وشمال المدينة، وسط قصف همجي بقذائف الهاون تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في الأحياء الشمالية والشرقية بالمدينة.

وزاد المصدر ذاته، أن ميليشيا الحوثي قامت بشن قصف كثيف باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من مواقعها في سوفيتل والسلال استهدف مناطق أحياء كلابة والزهراء،شمال شرق المدينة،وذلك عقب هزيمتها وصدها.