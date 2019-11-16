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صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في الظاهر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في الظاهر

متابعات_الخليج 365

قصف مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

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وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

يأتي هذا في حين تشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

 

 

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