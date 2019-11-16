شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. قصف جوي يستهدف مواقع للمليشيا في الظاهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قصف مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. يأتي هذا في حين تشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

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