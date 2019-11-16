حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض الحدودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ حجة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي البلاد.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء المديرية التي شهدت، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.