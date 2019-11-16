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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تُجبر المليشيا على التراجع شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصرعهم، مساء الجمعة، في مواجهات مع القوات الحكومية، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
ووطبقاً للمصادر، فإن عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع، في جبهات الأربعين وكلابة والصرمين شمال المدينة وشرقها بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت" الإخباري.
وأحبطت القوات الحكومية محاولة الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار.
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