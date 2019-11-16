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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنباء عن مصرع وزير الدفاع بحكومة الانقلاب الحوثية متأثرا بجراحه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
صنعاء - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، عن مصرع وزير الدفاع في حكومة ميليشيات الحوثي الانقلابية غير المعترف بها دولياً، اللواء محمد العاطفي.
وبحسب المصادر، فإن العاطفي لقى مصرعه متأثرا بجراحة التي حصلت في أحداث كتاف صعدة مع عدد من القيادات الحوثية رفيعة المستوى في مواجهة البواسل من أبطال محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي،.
مشيرة الى ان الميليشيات تتكتم على خبر مقتله منذ فترة وتحاول استهداف وزير الدفاع في الجيش، الفريق الركن محمد المقدشي، كرد على مصرع العاطفي.
ووفقا للمصادر، فإن اللواء العاطفي لم يظهر منذ واقعة وادي ال جبارة في مديرية كتاف صعدة، والتي سقط فيها قائد محور صعدة العميد أمين الحميري، وعدد من القيادات الحوثية الأخرى،على يد ابطال محور كتاف، وأن اللواء العاطفي، وزير دفاع الحوثي، كان من بين المصابين بإصابات خطيرة في تلك الغارات، ولقي حتفه لاحقاً في إحدى مستشفيات العاصمة.
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