تقصف مساجد ومنازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن، المساجد ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة.



وقالت مصادر محلية في التحيتا إن المليشيات شنت خلال الأيام الأخيرة قصفا عنيفا استهدفت خلاله منازل المواطنين والمساجد في المدينة ، حيث سقطت القذائف على منازل المواطنين وألحقت بها أضرارا بالغة.

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وأضافت المصادر أن الحقد الذي تكنه المليشيات الحوثية لم يستثني شيء في المدينة، حيث قصفت مسجد أسماء بنت ابي بكر والحقت به اضرارا كبيرة ، وهو مايثبت أن هذه المليشيا تحمل مشروعا تدميريا على المدينة ويستهدف المواطنين في كل مكان.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية عمليات إستهداف واسعة للأحياء السكنية المكتضة بالسكان خلال فترة الهدنة الأممية أدت إلى تدمير مئات المنازل والمساجد والممتلكات العامة وسقط جرائها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.