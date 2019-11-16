شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، مساء الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

Advertisements وحاولت عناصر الميليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع، في جبهات الأربعين وكلابة والصرمين شمال المدينة وشرقها بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت" الإخباري. وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.