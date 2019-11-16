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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وزارة الداخلية السعودية تصدر تحذير هام لكل عائلات الأجانب والمقيمين في مدينة عسير وتطالبهم بالبقاء في منازلهم "بيان"

جدد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير ،النقيب/ محمد بن عبده الســيد ، التنبيه على المواطنين والمقيمين جاء نصه : نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير الى إستمرار الحالة الجوية المطرية وبأن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وكذلك شبه إنعدام في الرؤية على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل لهذا اليوم السبت الموافق 1441/03/19هـ .

فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الآتي :-

جديد اب برس :

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* توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .

* عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياه حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة جرف المياه لها .

* الإنتباه والحرص على عدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة المراقبة اللصيقة للأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك الأماكن .

* متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .

راجين للجميع السلامة الدائمة .