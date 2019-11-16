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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" الفنانه البنانيه مايا دياب تظهر في السعودية هي تمارس هذا الشي مع فنان مصري مشهور

ستعد الفنّانة اللّبنانيّة مايا دياب، لخوض أوّل تجربة تمثيليّة مسرحية لها في السّعوديّة، ضمن فعّاليّات “موسم الرياض”، حيث تشارك كبطلة لعرض “لوكاندة الأوباش” أمام الفنّان المصريّ حسن الرداد.

وقالت مايا دياب، في تصريحات تلفزيونيّة لها أنّ العرض المسرحيّ سينطلق في السّعوديّة يوم 4 ديسمبر المُقبل، مؤكّدة أنّها بدأت البروفات تحت قيادة المخرج والفنّان أشرف زكي نقيب الممثّلين في مصر، وستعرض لمدّة 4 أيام ضمن فعّاليّات “موسم الرياض”. وأوضحت مايا دياب، أنّها ستغنّي في العرض المسرحيّ، وسيشهد أيضًا العديد من الاستعراضات متمنّية أنْ يكون عرض “لوكاندة الأوباش” فاتحة خير لها في التمثيل.

واستطردت الفنانة اللّبنانيّة قائلة، أنّ العرض المسرحيّ يوجد به قصّة، ونحن ملتزمون بها مختتمًة: “يارب تطلع المسرحية حلوة انتظروها”.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي “لوكاندة الأوباش”، بجانب حسن الرداد، ومايا دياب، كلّ من النجوم: ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحمدي الميرغني، وإدوارد، بالإضافة إلى الفنانة هالة فاخر وشيماء سيف، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي. جديد اب برس : Advertisements

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