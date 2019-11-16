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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو ...ملطام بين العيون لرئيس الوزراء معين عبد الملك الذي جن جنونه ووجه اصابع الاتهام للسعودية بانها السبب

كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن كواليس اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، تطور لاحقا إلى مشادات حادة، وصلت إلى عراك بالأيدي، بسبب تمادي معين عبدالملك مع الإمارات وتطاوله على الوزراء الأبطال الذين كانوا في مقدمة الصفوف لمواجهة الانقلاب الإماراتي جنوب اليمن .

وقالت المصادر بأن اجتماع المجلس أمس الخميس شهد مشادات حادة بين بعض الوزراء ومعين عبدالملك بسبب إصرار الأخير على العودة منفردا إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جديد اب برس :

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وأضافت المصادر وفقا لموقع "صيرة بوست"، أن رئيس الحكومة تعرض لهجوم شرس من قبل عدد من الوزراء كاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي لولا تدخل البعض الآخر لتهدئة الأمور.

وأكدت بأن الخلافات نشبت بسبب وقوف معين عبدالملك خلف البند الذي يمنع نزول الوزراء لعدن، لكن معين نفى ذلك وقال إن السعودية هي من وضعت هذا البند.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد ملاسنة حادة بين نايف البكري ومعين عبدالله بسب مناقشة موضوع إبعاد المشاركين في الحرب الأخيرة للدفاع عن الوطن من أي مناصب قادمة.

ووفقا لمصادر فإن الاجتماع الذي انعقد في فندق الانتركونتيننتال بالرياض انفض قبل ينتهي من مناقشة مواضيعه المدرجة في جدول أعماله، بعد أن تصاعدت الخلافات إلى درجة غير مسبوقة.