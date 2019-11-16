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عدن - ياسمين التهامي - السبت 16-11-2019? - آخر تحديث السبت 16-11-2019? عاجل : وزارة العمل السعودية تفاجئ الجميع وتعلن عن هذا الخبر السار الذي طال انتظاره لكل الأجانب المقيمين على أراضيها أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملةغير صحيح. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد آبا الخيل، لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، داعياً وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. جديد اب برس : Advertisements

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