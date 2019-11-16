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حرق طفلة وتعذيبها على يد خالتها

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عدن - ياسمين التهامي - شهد المجتمع المصري واقعة بشعة، حيث تعرضت طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات، للحرق والتعذيب على يد خالتها.

وكانت إحدى المستشفيات قد استقبلت حالة الطفلة والتي تبين عليها آثار تعذيب شديدة بالعينين وجميع أنحاء الجسم، كما تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق بالظهر.

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وبالتحقيق تبين أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرًا لوفاة الأب وسجن الأم، وأن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بأداة معدنية.

وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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