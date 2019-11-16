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عدن - ياسمين التهامي - إعادة طائرة جديدة إلى المصنع بسبب «رائحة جوارب»

قررت شركة طيران في كاليدونيا الجديدة، إعادة طائرة إيرباص جديدة إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح غريبة داخل المقصورة تشبه رائحة الجوارب المبللة.

وكانت الطائرة قد دخلت الخدمة في أول شهر أكتوبر الماضي، في إطار تجديد كامل أسطول الشركة التي تلقت في أغسطس، طائرة أولى من هذا الطراز.

جديد اب برس :

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وأوضح المدير العام للشركة، أن رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط.

وأشار إلى أن فحوصا علمية سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت.