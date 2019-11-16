عاجل : في ضربة موجعة للمملكة ...أقوى القوات الأجنبية ضمن التحالف العربي تفاجى الجميع وتعلن انسحابها بشكل رسمي

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عدن - ياسمين التهامي - سلط تقرير صدر حديثاً لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على القوات السودانية المشاركة في الحرب في اليمن ضد جماعة التمرد الحوثي، التي تحكم قبضتها على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن الشمال منذ سبتمبر 2014م.



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وقال التقرير إن القوات السودانية المشاركة إلى جانب القوات الحكومية في الحرب أحدثت تغيراً كبيراً في موازين القوة على الأرض، وحققت خسائر فادحة في صفوف الحوثيين.

ولفت التقرير إلى ان المقاتلين السودانيين يعدون أقوى فصيل عسكري محارب في اليمن، متفوقاً على القوات الحكومية، بسبب خبرته الطويلة في القتال، وتلقيه التدريب المناسب فيما مضى.

كما تناول التقرير حرب التصريحات التي اندلعت مؤخراً بين جماعة الحوثي والقوات العسكرية السودانية، إثر تسريب الجماعة المليشياوية مقاطع فيديو لعناصر من الجيش السوادني وقعوا في الأسر ويطلبون الإفراج عنهم وانسحاب بلدهم من حرب اليمن.

نص التقرير

اجتذب الصراع الدائر في اليمن منذ أربع سنوات مقاتلين من جميع أنحاء المنطقة ، حيث تتطلع الأطراف المتحاربة إلى دعم حلفائها الدوليين للاستمرار في المعركة.

كانت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي هي الأبرز في قتال جماعة الحوثيين المتمردة ، إلا أن هناك مقاتلين بارزين في حرب اليمن يتواجدون بكثرة على الخطوط الأمامية: القوات السودانية.

يقول مقاتلو الحكومة اليمنية إن القوات السودانية التي تقاتل إلى جانبهم من أشد الوحدات العسكرية قوة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ويتم الدفع بالخطوط الأمامية للمواجهات مع الحوثيين نظراً لتمرسهم في القتال ولقدرتهم على إحداث خسائر في قوات الحوثيين.

إلا أن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع قال في 2 نوفمبر الماضي إن الآلاف من الجنود السودانيين قد لقوا مصرعهم منذ تدخل التحالف في عام 2015.

وقال سريع إن حوالي 4000 سوداني قتلوا في اليمن منذ عام 2015 ، مضيفًا أن التحالف الداعم للشرعية لم يُظهر رغبة كبيرة لرؤية عودة المقاتلين الأسرى في صفقات تبادل الأسرى.

مقاتلون متمرسون

على مدار سنوات الحرب الكارثية في اليمن ، والتي يقدر أن نحو مائة ألف شخص قد لقي حتفه جراءها ، انتشرت القوات السودانية في مناطق ومدن رئيسية وعلى خطوط الجبهات الأمامية، مثل تعز وحجة والحديدة.

تواجد السودانيين في الخطوط الأمامية للضغط على جماعة الحوثي جعلها تتهم التحالف بالدفع بالعناصر السودانية إلى الجبهات.

تم انتقاء المقاتلين السودانيين بشكل أساسي من قوات الدعم السريع ، وهي مجموعة قبلية شبه عسكرية متحالفة مع الحكومة السودانية ومعروفة باسم “الجنجويد”.

السودانيون الذين يقاتلون مع التحالف العربي يكونون في الغالب من قدامى المحاربين الذين شاركوا في نزاع دارفور.

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مجاهد الغرباني ، وهو مقاتل يمني في الساحل الغربي يبلغ من العمر 43 عاماً قال أن السودانيون مقاتلون شجعان ولديهم خبرة أكبر في القتال أكثر من السعوديين والإماراتيين واليمنيين.”

وأضاف: “لقد تعلمنا الكثير منهم ، وحققنا الكثير من التقدم بفضلهم.”

وكان الغرباني جنديًا في ذمار في عهد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ، لكنه فر من ذمار في عام 2015 وانضم إلى القتال ضد الحوثيين ، الذين تحالفوا مع صالح.

وقال “لقد عملت كجندي منذ 18 عامًا ، لكن ليس لدي تجربة المقاتلين السودانيين”.

وأضاف: “في حين أن هذه هي حربي الأولى ، فإنهم قد خاضوا تجربة سابقة في بلادهم وتلقوا التدريب المناسب.”

في الأشهر الأخيرة ، تركز القتال بين قوات التحالف والقوات الحوثية على الساحل الغربي. هناك ، حسب Ghurbani ، فقد مئات من المقاتلين السودانيين واليمنيين أرواحهم.

معركة تصريحات بين الحوثيين والسودان

شهدت الآونة الأخيرة معركة تصريحات بين جماعة الحوثيين في اليمن وبين دولة السودان.

وادعى متحدث الحوثيين محمد سريع إن أكثر من 8000 مقاتل سوداني قتلوا وجرحوا واحتجزوا في الفترة الماضية.

وأضاف إن 2049 جنديًا سودانيًا قتلوا في تعز ، في الجنوب وعلى الساحل الغربي ، أي حوالي نصف العدد الإجمالي منذ بدء التدخل. واضاف ان 3747 اصيبوا بجروح.

وعرض القيادي الحوثي عددًا من مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تظهر السودانيين المحتجزين من قبل الحوثيين ، وتطلب من بلادهم الانسحاب من اليمن.

ووفقاً لسريع، فإن ثلاثة ألوية سودانية تتكون من 6000 جندي وضابط قد انسحبت من البلاد.

من جانبه نفى المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية ، العميد عامر محمد الحسن ، تصريحات سريع ووصفها بأنها “حرب نفسية”.

وقال الحسن لقناة الجزيرة الفضائية ” هذا نوع من الحرب النفسية والمبالغة في الحقيقة”.

وأكد أن هناك سودانيين محتجزون من قبل الحوثيين ، ولم يشكك في أشرطة الفيديو الخاصة بالمعتقلين السودانيين.