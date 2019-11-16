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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الثاني 16، 2019، سلسلة غارات على أهداف للمليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ست غارات على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة طخية التابعة لمديرية مجز بصعدة.

 

وأضافت المصادر أن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

 

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ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي.

 

 

 

 

 

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