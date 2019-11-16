نيران حوثية تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمدافع الهاون الثقيل عيار 120 من مناطق تمركزها وبشكل عنيف. Advertisements وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة من عيار 23 على نفس المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة .. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبأسلحة معدل البيكا بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها تلك العناصر. يشار إلى أن مليشيات الحوثي شنت هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية.

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