الحوثيون يصعدون خروقاتهم في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية يإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الأسلحة في أوقات متفرقة من مساء اليوم. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف. ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة التي تمارسها المليشيات الحوثية.

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