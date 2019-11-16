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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يصعدون خروقاتهم في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن تصعيدها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية يإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة بمختلف انواع الأسلحة في أوقات متفرقة من مساء اليوم.
وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 بشكل مكثف.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة التي تمارسها المليشيات الحوثية.
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