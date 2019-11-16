السلطة المحلية بمأرب تنفي ما تردد عن توجيهات بإطلاق سراح القيادي الحوثي الديلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفت السلطات الأمنية بمحافظة مارب ما تداولته وسائل إعلام حول الأفراج عن القيادي الحوثي يحيى الديلمي، مؤكدة أنه لن يتم الأفراج عنه إلا مقابل الأفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي، وفيصل رجب وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي، والسياسي محمد قحطان .



ونفى مصدر أمني بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، أمس الجمعة، حقيقة توجيه سلطات مأرب بالإفراج عن القيادي الحوثي يحيى الديلمي.

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وأكد المصدر، أن الإفراج عن ”الديلمي“ لن يتم الا في حال افرجت مليشيا الانقلاب الحوثية عن أربعة قيادات سياسية وعسكرية رفيعة معتقلة لدى ميليشيات الحوثي ، هي: وزير الدفاع محمود الصبيحي، وفيصل رجب وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس هادي، والسياسي محمد قحطان، بحسب المصدر.

وألقت نقطة أمنية القبض على ”الديلمي“ في ال20 من اغسطس المنصرم، باعتباره مطلوب أمنياً لمشاركته في الفتوى والتحريض على قتل منتسبي القوات الحكومية واستباحة دماء وأعراض وممتلكات كل من عارض أو قاوم الحركة الحوثية والتبرير للجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين.