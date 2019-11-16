شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. مقتل قياديين حوثيين بارزين تلقيا تدريباتهما على يد إيرانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أكدت مصادر مطلعة في محافظة صعدة، شمال اليمن، يوم أمس الجمعة 15 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، مقتل قياديين حوثيين تدربا في على يد خبراء إيرانيين.

وأوضحت مصادر عسكرية، أن القيادي الذي تدرب على أيدي إيرانيين والملقب بـ "ابو الرضا" لقى مصرعه. Advertisements كما قتل أيضا القيادي الحوثي أبو طالب السيفاني في جبهة الملاحيظ بنيران القوات الحكومية، حسبما ذكر المركز الإعلامي لجبهة كتاف بمحافظة صعدة. يشار إلى أن ‏مستشفيات الحديدة وزبيد والعاصمة صنعاء وصعدة وعمران تستقبل يوميا عشرات الجثث والجرحى المغرر بهم من عناصر الحوثي الذين يزج بهم لاختراق التهدئة في جبهة الساحل الغربي، وفي مختلف مناطق محافظة صعدة لتعيدهم المليشيا الحوثية إلى أهاليهم أشلاء.

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