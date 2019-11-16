شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرقام مرعبة لضحايا الحوادث المرورية في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 توفي 20 شخصاً وأصيب 209 آخرين منهم 153 إصابتهم بليغة، في 203 حوادث مرورية خلال أكتوبر الماضي في أمانة العاصمة.

وأكد تقرير صادر عن إدارة مرور أمانة العاصمة أن الحوادث توزعت على 75 حادث دهس مشاة، و116 صدام سيارات وصدام درجات نارية مع سيارات، وأربعة حوادث صدام أجسام ثابتة وثمانية حوادث سقوط وانقلاب آليات متنوعة. وأدت تلك الحوادث إلى وفاة 20 شخصاً وإصابة 209 آخرين. Advertisements ولفت التقرير إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث بلغت 90 مليون و600 ألف ريال. وأرجع مرور أمانة العاصمة أسباب الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ وعدم صيانة المركبات إلى جانب عدم التقيد بإرشادات المرور. وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل 112 حادثا بسبب السرعة الزائدة و28 حادثا بسبب التجاوز الخاطئ و63 حادثا متنوعا لأسباب أعطال فنية بالمركبات والسيارات وأخرى.

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