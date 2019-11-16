صنعاء.. مليشيا الحوثي تنهب معدات كلية الهندسة العسكرية بشعوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أقدمت مليشيات الحوثي، على سرقة ونهب معدات خاصة بكلية الهندسة العسكرية في العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيات الحوثي وبالتزامن مع ادعاءاتها شن حملة لمكافحة الفساد قامت بنهب وسرقة كل المعدات التي كانت في مبنى كلية الهندسة العسكرية بمنطقة شعوب بالعاصمة صنعاء لاستغلالها في بناء كليات استثمارية خاصة بقياداتها.
وأكدت المصادر، أن المليشيات حولت المبنى إلى ملكية خاصة أقامت عليه كلية خاصة تدار لحساب قياداتها باستغلال إمكانيات كلية الهندسة العسكرية ومعداتها، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أقدمت المليشيات على تحويل عدد من المباني التابعة للدولة ومؤسساتها إلى مشاريع استثمارية خاصة بها مثل نادي ضباط الشرطة، ونادي ضباط القوات المسلحة، وبعض مباني الأوقاف التي أسست فيها جامعات خاصة.
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