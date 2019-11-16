جامعة صنعاء تستحوذ على حق المُعيدين في الدراسات العليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فرضت جامعة صنعاء رسوماً دراسية على المدرسين المُعيدين الراغبين في إتمام دراسة الماجستير والدكتوراه في إجراء يخالف لائحة التدريس المعروفة في الجامعة.



ووفق لائحة التدريس فإنه من حق المُعيد في الجامعة بعد سنتين من خدمته في التدريس أن يحصل على منحه دراسية مجاناً للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذا القرار غير القانوني جاء بعد نقاش وجدل واسع بين معيدين من مختلف الكليات والتخصصات ورئيس جامعة صنعاء د. القاسم عباس شرف الدين، غير أنه لم يقدم لهم سوى وعود لتسوية وضعهم.

وقبل عدة أيام اجتمع مجلس الجامعة وأقر على مساواة التعامل بين المعيد والطالب الوافد على أن تكون رسوم الماجستير 600000 ألف و مليون و 300 الف للدكتوراه.

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ولكون هذا القرار سلب المعيدين من حقهم في الحصول على منح مجانيه للدراسات العليا فقد قوبل بالرفض من قبل المعيدين الملتزمين بالدوام في الجامعه.

وبحسب أحد المعيدين فضل عدم ذكر اسمه، فإنهم منذ ثمان سنوات وهم يدرسون بالمجان في ظل غياب كثير من الكوادر الأكاديمية عن الجامعة إما للتفرغ العلمي أو للبحث عن مصدر رزق في الجامعات الخاصة الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على جميع الأقسام الدراسية التي تعاني من نقص في كوادرها فجعل من المعيدين هم المرتكز الاساسي لسير العملية التعليمية في جامعة صنعاء .

وتابع:" فقد أمضينا جزء من أعمارنا في الدوام والالتزام والتعرض للتهديد بالفصل ومواجهة العقبات المختلقة كل فترة، وفي الأخير يتم مجازاتنا بفرض رسوم دراسية للدراسات العليا، إلى جانب الالتزام بالدوام في الأعمال والجدول.

بينما أكد أخر أن هذا القرار لا يطال الجميع وأن هناك من تم تثبيتهم في كلية التربية وتم أعطائهم كافة حقوقهم.

يشار إلى أن هذه القرارات قد طالت معيدين الجامعة الخريجين لدفعة 2012 والذين تم إصدار مباشرة عمل لهم في عام 2016 وللآن ملتزمين بالدوام في الجامعه وأداء كافة مهامهم دون فتوى مالية او تعزيز مالي.