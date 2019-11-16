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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو ...لن تصدق ماذا كانت تفعل هذه المرأة بعد اقتحام الأمن السعودي منزلها في الرياض

مع حالة الانفتاح الآخذة بالإتساع يوماً بعد آخر في السعودية إذ تفاجئنا مقاطع الفيديو المتداولة بأمورٍ صادمة عن المملكة في ظلّ حكم ولي العهد محمد بن سلمان. في هذا الإطار، ضبط الأمن السعودي في العاصمة الرياض مصنعاً للخمور قال إنّ وافدة أسيوية تديره. جديد اب برس : Advertisements وانتشر فيديو يوثق لحظة إلقاء الجهات الأمنية القبض على السيدة، التي تم إحالتها التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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