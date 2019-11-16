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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : فرنسا تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل القبض على "اسامة بن لادن " حي يرزق وتنشر أولى الصور "شاهد"

أطلق أهالي قرية بولاية آسام الهندية، على فيلٍ هائج اسم "بن لادن" بعد إقدامه على قتل 5 أشخاص إثر هجومٍ نفّذه على القرية.

وأعلنت وكالة أنباء فرنسا "فرانس برس" أن ضبّاط الحياة البرّية ألقوا القبض عليه.



وتعقّب الخبراء الفيل "المتوحّش" لعدّة أيام عبر أراضي الغابات، باستخدام طائرات "درون" والفيلة "المستأنسة". وقال مسؤول غابات بارز: "أطلقت السهام من قبل خبراء قاموا بتخدير الفيل الذكر. ويجري العمل حالياً على نقله إلى غابة لا يوجد فيها بشر، في مكان قريب".



وأكد المسؤولون أنّ سلامة الفيل وأي فرد يعيش في مكان قريب، ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد مكان نقل الحيوان، بعد هياجه 24 ساعة في حي "جولبارا"، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص.

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