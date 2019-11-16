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عدن - ياسمين التهامي - استدرجته امرأة بعباءة.. خطف محامٍ عراقي أمام الملأ
وثقت كاميرا مراقبة لحظة اختطاف محامٍ في محافظة ميسان، شرق العراق، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.
وأظهر الفيديو المحامي علي جاسب حطاب وهو يقف على قارعة الطريق لتأتي امرأة ترتدي عباءة سوداء تغطيها بالكامل وتقف للحديث معه لدقائق قبل أن تقف سيارة سوداء ويترجل منها أشخاص ليقتادوا حطاب إلى جهة مجهولة، وتلحقه السيدة في سيارة أخرى.
جديد اب برس :
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