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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا حدث لها بعد ذلك...فتاة تستغل خطيبها وتبيع «الشبكة» لحبيبها السابق ليتزوجها!

في موقف لا يحسد عليه، تورط شاب مصري في خطبة فتاة قامت باستغلاله أسوأ استغلال. وكانت الفتاة قد طلبت من الشاب شبكة بسعر عال، لتقوم بعدها بخداعه وتبيع شبكتها وتسلم الأموال لحبيبها السابق ليبدأ مشروعه، ثم يتزوجا. جديد اب برس : Advertisements وأقام الشاب دعوى في المحكمة لرد الشبكة، يطالبها فيها بقيمة الشبكة المدونة في فاتورة الشراء والتي تقدر بـ 47 ألف جنيه.

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