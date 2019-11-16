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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الديوان الملكي يفاجئ الجميع ويعلن قبل قليل وفاة الامير "تركي آل شيخ" ..."بيان"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ” جديد اب برس : Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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