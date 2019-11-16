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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع قيادي حوثي بارز في باقم بمحافظة صعدة
السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365 - صعدة
استدرجت قوات الجيش الوطني رتلاً عسكرياً وقتلت قيادي تابع لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم بصعدة.
وقال قائد محور ازال العميد كنعان الاحصب " ان قوات الجيش الوطني في محور ازال استطاعت استدراج رتلاً عسكرياً للميليشيا بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال "وعواع" ووداي "الثعبان" لتقوم باستهدافهم بعدة كمائن بعد توغلهم".
واشار الى ان العملية اسفرت عن قتل واصابة الكثير من عناصر الميليشيا من بينهم القيادة المسؤول عن العملية الملقب بـ"منبه٢" بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة.
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