سلمان للإغاثة يوقع عقداً لعلاج 200 جريح يمني في عدن وتعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلمان للإغاثة يوقع عقدا لعلاج 200 جريح يمني في عدن وتعز
السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365 - تعز
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس، عقدًا مع مستشفيات في محافظتي عدن وتعز لعلاج 200 جريح في اليمن .
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية التي وقعها من جانب المركز، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، تهدف إلى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين اليمنيين في الداخل اليمني، وتفعيل نظام الإحالة الطبي، وتعزيز الاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أن الإتفاقية ستساعد في الحد من مضاعفات الإصابة وتوطين الخدمات الصحية داخل اليمن .. مشيراً إلى أنه تم التوقيع في عدن مع مستشفيي البريهي وصابر، وفي تعز مع مستشفيي الصفوة والبريهي، بقيمة إجمالية تبلغ 650,000 ألف دولار أمريكي .
وأضاف أن هذه الإتفاقية تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .
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